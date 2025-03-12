Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що в Кремлі не очікували такого розвитку подій. "Команди" Москви розділились на різні групи та не можуть дійти до порозуміння.

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Між ким в Кремлі відбуваються чвари

За словами керівника Центру, якщо проаналізувати офіційні заяви Росії та інформацію з російських пабліків, Кремль не виключає можливості припинення вогню. Категоричних заяв чи заперечень щодо пропозиції негайного 30-денного перемир'я від Москви не було.

Навіть Сєргєй Лавров, який нещодавно дав інтерв'ю американським блогерам, нічого про це не сказав. Від російського глави МЗС лунали лише цинічні заяви проти присутності миротворців з країн НАТО в Україні, а також про Європу, яка буцімто хоче продовження війни.

Тим часом Дмітрій Пєсков заявив, що США "якимось чином" проінформують Росію про хід переговорів. Однак Служба зовнішньої розвідки Росії вже повідомила, що росіяни вже поспілкувались щодо цього з американцями.

Служба зовнішньої розвідки Росії – це Сєргєй Наришкін, який є з команди Лаврова. А його підопічна речниця МЗС Марія Захарова заявила, що "вони все почули й готові до контактів". Як бачите, у Кремлі є непорозуміння,

– пояснив він.

В Москві, на думку Клочка, не очікували такого розвитку подій. Російські блогери та пропагандисти вже кричать, що "Трампа підмінили" і запитують, що ж Росія отримає на заміну.

Ситуація близька до припинення вогню, але єдиного рішення в Кремлі немає,

– наголосив керівник Центру.

Нагадаймо, що в результаті переговорів у Саудівській Аравії Вашингтон прийняв рішення скасувати паузу у наданні військової допомоги України та обміну розвідданими.