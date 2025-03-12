Зокрема, Лавров знову згадав про кордони України, можливе введення миротворців та "нацистський режим". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які заяви зробив Лавров щодо України та війни

Сєргєй Лавров в інтерв'ю американським блогерам Ендрю Наполітано, Ларрі Джонсону та Маріо Науфалу цинічно заявив, що Україна нібито зберегла б кордони 1991 року, але без Криму та частини Донбасу, за умови, що "Київ йшов на співпрацю та реалізовував власні ініціативи".

Якби вони співпрацювали та реалізовували свою ж власну ініціативу, то у них усе ще були б кордони 1991 року без Криму, без якоїсь частини Донбасу. Щоразу, коли вони обманюють, вони програють. Цей процес триває,

– брехливо сказав глава російського МЗС.

Також міністр країни-агресорки зазначив, що Росія нібито знає, як "уникнути компромісу щодо України, який ставив би під загрозу долі людей". Лавров з зухвалістю зауважив, що, мовляв, для Москви "пріоритетом є захист людей, яких київський режим за допомогою законів позбавив історії".

"Наша совість прозора і чиста. Не тому, що ми рідко нею користуємось. А тому, що ми багато разів обпалювалися", – з цинізмом сказав глава МЗС Росії.

Окрім того, він заявив, що Москва "не прийме присутності країн НАТО на українській території за жодних умов". За словами Лаврова, присутність на українській території військ країн НАТО "під будь-яким прапором, у будь-якій якості, зокрема миротворців, є загрозою для Росії".

Тим самим він відкинув пропозицію країн ЄС про миротворців та показав, що його країна налаштована воювати проти України й далі.

Лавров також у пропагандистській манері зазначив, що натівські миротворці "захищали б нацистський режим на рештках України".

Що сказав Лавров про відносини Росії та США

Окремо Сєргєй Лавров поговорив з американськими блогерами про США. На думку прихвосня Путіна, американці не вийдуть з НАТО, адже президент Дональд Трамп ніколи навіть не натякав на те, що це може статися.

Але він (Трамп – 24 Канал) сказав прямо, що якщо країни-члени НАТО хочуть, щоб США їх захищали та дали гарантії безпеки, то вони повинні платити стільки, скільки потрібно,

– сказав глава МЗС Росії.

В інтерв'ю Лавров також заявив, що інтереси Росії та США "ніколи не будуть ідентичними і вони не можуть збігатися навіть на 50%".

Не забув російський міністр і про пропагандистську ядерну риторику. Так, Лавров сказав, що "ядерні держави повинні спілкуватися, а не кричати одна на одну", забувши, хто ж першим заводить увесь час розмови про ядерну зброю.

"Приблизно, як розбиралися між собою ковбої в голлівудських фільмах: "Ви знаєте, що знаю, що знаєте, що знаю, що ви хочете мені сказати"", – заявив глава МЗС країни-агресорки.

Про можливість зустрічі за участю США, Росії та Китаю з ядерної зброї Сєргєй Лавров підкреслив, що російська сторона "відкрита для будь-якого формату, заснованого на повазі".

Також російський міністр брехливо сказав, що, мовляв, Європа та Британія хочуть, щоб "конфлікт навколо України продовжувався", та вони "готують щось, щоб підштовхнути США до агресивних дій проти Росії". Хоча насправді єдиним, хто хоче, щоб війна в Україні продовжувалася – це Кремль.