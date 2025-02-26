Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми У Росії кажуть, що готові до переговорів з Україною, але знову висунули цинічні умови

Що нового сказав Лавров про війну в Україні

Сергєй Лавров заявив, що були ідеї зупинити бойові дії за лінією зіткнення. Тут російський глава МЗС раптово згадав про наявність у його країни конституції, яка буцімто була "заснована на волевиявленні людей" щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, що, звісно ж, не є правдою.

Ба більше, прихвостень Путіна сказав, що, мовляв, "те що залишиться від України", теж має бути "звільнено від расистських законів". У цьому контексті Лавров мав на увазі той факт, щоб люди, яким "зручніше навіть розмовляти російською", могли продовжувати це робити на офіційному рівні. Хоча, до чого тут расизм, залишається відкритим питанням.

Окремо глава МЗС країни-агресорки заявив, що Росія "не розглядає жодних варіантів" стосовно введення на територію України європейських миротворців, цим самим вчергове підтвердивши незмінні наміри Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Також Лавров вигадав, що розміщення миротворців в Україні нібито має відбуватися "зі згоди обох сторін".

До слова, глава МЗС Росії казав, що між США та Росією відбудеться новий раунд переговорів. Нова зустріч представників обох країн відбудеться 27 лютого у Стамбулі.