Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что нового сказал Лавров о войне в Украине

Сергей Лавров заявил, что были идеи остановить боевые действия за линией соприкосновения. Тут российский глава МИД внезапно вспомнил о наличии у его страны конституции, которая якобы была "основана на волеизъявлении людей" в отношении Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, что, конечно же, не является правдой.

Более того, прихвостень Путина сказал, что, мол, "то что останется от Украины", тоже должно быть "освобождено от расистских законов". В этом контексте Лавров имел в виду тот факт, чтобы люди, которым "удобнее даже разговаривать на русском", могли продолжать это делать на официальном уровне. Хотя, при чем тут расизм, остается открытым вопросом.

Отдельно глава МИД страны-агрессора заявил, что Россия "не рассматривает никаких вариантов" относительно введения на территорию Украины европейских миротворцев, тем самым в очередной раз подтвердив неизменные намерения России с начала полномасштабного вторжения.

Также Лавров придумал, что размещение миротворцев в Украине якобы должно происходить "с согласия обеих сторон".

К слову, глава МИД России говорил, что между США и Россией состоится новый раунд переговоров. Новая встреча представителей обеих стран состоится 27 февраля в Стамбуле.