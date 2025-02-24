Стармер назвал три направления обеспечения мира в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на саммит "Поддерживай Украину", что транслирует Офис Президента Украины.
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Великобритания готова присоединиться к гарантиям собственными войсками
Кир Стармер сказал, что часто думает о том, какие ужасные события происходили на оккупированных территориях Украины, в частности в Буче. Он добавил, что это действительно влияет на решения, которые он принимает.
Он заявил, что сейчас "мы должны вместе формировать финальный результат" переговоров. Он подчеркнул, у России нет "всех тузов" в этом разговоре, ведь она страдает от экономической стагнации, она сама потеряла определенные территории.
Стармер сказал, что мир можно обеспечить тремя направлениями:
- Увеличить военную поддержку Украины. Британия это делает и предоставит 4,5 миллиардов фунтов стерлингов военной помощи, что является историческим рекордом для нее.
- Увеличить экономическое давление на Россию. Путин должен быть вынужден идти на уступки. Британия объявляет рекордный пакет санкций против России.
- Мощные гарантии безопасности. Британия готова "поддерживать это своими войсками в Украине".
Стармер процитировал пациента Петра из отдела ожогов в больнице в Киеве. Тот сказал ему: "Если Украина упадет, то Европа будет дальше." Это и есть на кону, отметил Стармер.