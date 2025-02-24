Стармер назвал три направления обеспечения мира в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на саммит "Поддерживай Украину", что транслирует Офис Президента Украины.

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Великобритания готова присоединиться к гарантиям собственными войсками

Кир Стармер сказал, что часто думает о том, какие ужасные события происходили на оккупированных территориях Украины, в частности в Буче. Он добавил, что это действительно влияет на решения, которые он принимает.

Он заявил, что сейчас "мы должны вместе формировать финальный результат" переговоров. Он подчеркнул, у России нет "всех тузов" в этом разговоре, ведь она страдает от экономической стагнации, она сама потеряла определенные территории.

Стармер сказал, что мир можно обеспечить тремя направлениями:

Увеличить военную поддержку Украины. Британия это делает и предоставит 4,5 миллиардов фунтов стерлингов военной помощи, что является историческим рекордом для нее. Увеличить экономическое давление на Россию. Путин должен быть вынужден идти на уступки. Британия объявляет рекордный пакет санкций против России. Мощные гарантии безопасности. Британия готова "поддерживать это своими войсками в Украине".

Стармер процитировал пациента Петра из отдела ожогов в больнице в Киеве. Тот сказал ему: "Если Украина упадет, то Европа будет дальше." Это и есть на кону, отметил Стармер.