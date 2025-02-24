Стармер назвав три напрямки забезпечення миру в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на саміт "Підтримуй Україну", що транслює Офіс Президента України.

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Британія готова долучитися до гарантій власними військами

Кір Стармер сказав, що часто думає про те, які жахливі події відбувалися на окупованих територіях України, зокрема у Бучі. Він додав, що це справді впливає на рішення, які він ухвалює.

Він заявив, що зараз "ми маємо разом формувати фінальний результат" перемовин. Він підкреслив, у Росії немає "усіх тузів" у цій розмові, адже вона страждає від економічної стагнації, вона сама втратила певні території.

Стармер сказав, що мир можна забезпечити трьома напрямками:

Збільшити військову підтримку України. Британія це робить і надасть 4,5 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги, що є історичним рекордом для неї. Збільшити економічний тиск на Росію. Путін повинен бути змушений йти на поступки. Британія оголошує рекордний пакет санкцій проти Росії. Потужні гарантії безпеки. Британія готова "підтримувати це своїми військами в Україні".

Стармер процитував пацієнта Петра з відділу опіків у лікарні в Києві. Той сказав йому: "Якщо Україна впаде, то Європа буде далі." Це і є на кону, зазначив Стармер.