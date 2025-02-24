Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис кореспондентки з Білого дому Діани Глебової в соцмережі Х.

Читайте також 30 – 40 тисяч військових з Європи в Україні: ідея Макрона актуальна, але хто надішле солдатів

Путін нібито не проти миротворців в Україні

За словами Дональда Трампа, Владімір Путін сказав йому, що він "не матиме проблем" з тим, щоб європейські війська були в Україні після закінчення війни.

Варто зазначити, що раніше в Росії заявляли, що такий крок буде "неприйнятним". Зокрема речник Кремля Дмітрій Пєсков стверджував, що потенційне залучення військовослужбовців країн-членів НАТО нібито "матиме наслідки для безпеки самої Росії".

До слова, 24 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія готова власними військами підтримувати мир в Україні.

Раніше Еммануель Макрон також заявляв, що Франція готова надати Україні гарантії безпеки та розглядає можливість відправлення військ. Президент Франції підкреслив, що вони хочуть миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України.