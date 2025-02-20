Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News. Така місія, як стверджують західні офіційні особи, може бути реалізована після досягнення певних домовленостей щодо припинення вогню між Україною та Росією.

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Європейські війська можуть прибути до України

За інформацією Sky News, потенційний військовий контингент може налічувати до 30 тисяч осіб. Йдеться про війська Великої Британії та інших європейських країн.

Вони не діятимуть у прифронтових районах і не виконуватимуть миротворчих функцій, однак їхня присутність має забезпечити стабільність та сприяти поверненню українців, які виїхали через війну.

Серед завдань європейських військових:

Охорона стратегічних об'єктів, зокрема атомних електростанцій.

Контроль та захист портів.

Патрулювання та забезпечення безпеки у великих містах.

Також обговорюється можливість розміщення в Чорному морі військових кораблів, які допомагатимуть у розмінуванні та відновленні морського трафіку.

Військова присутність у повітрі

Крім сухопутних і морських сил, союзники планують використання супутників, безпілотників і розвідувальних літаків. Розглядається варіант патрулювання українського неба літаками НАТО, які базуватимуться за межами України.

Це дозволить відкрити повітряний простір для цивільних авіарейсів, що не працюють від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ці питання будуть обговорюватися на запланованому саміті за участю європейських союзників Великої Британії. При цьому невідомо, чи буде ця тема підійматися на зустрічі лідера Лейбористської партії Кіра Стармера з Дональдом Трампом у США.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що для забезпечення стабільності та безпеки Україна потребує значного контингенту міжнародних сил. За його словами, це має бути близько 110 тисяч військових. Однак, за даними Washington Post, союзники обговорюють значно меншу кількість – від 25 до 30 тисяч осіб.

Важливу роль у реалізації цієї ініціативи відіграє позиція США. Дональд Трамп не дав чіткої відповіді щодо своєї підтримки, а його можливий міністр оборони Піт Хегсет наголосив, що американські війська не братимуть участі в місії.

Чого боїться Кремль

Росія вже заявила, що будь-яке розгортання європейських або натівських військ в Україні буде "неприйнятним". Кремль розглядає подібні ініціативи як загрозу своїм інтересам і може використати це як черговий привід для ескалації.

Тим часом Зеленський підкреслив, що Україні потрібні гарантії безпеки вже цього року. Якщо їх не буде надано, Київ змушений буде самостійно будувати мільйонну армію, оснащену сучасними системами ППО.

