Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Лавров звинуватив Захід у "сатанізмі"

Лавров виступив на пресконференції після зустрічі з генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу.

Ми, як і раніше, вважаємо, що тільки консенсус може врятувати ОБСЄ. А Захід – не знаю, у що він вірить, мабуть, уже ні в кого, крім сатани – робить усе, щоб цей консенсус зруйнувати,

– заявив Лавров.

За словами кремлівської маріонетки, Захід проводить цілеспрямовану політику, яка ставить під загрозу саме існування організації. Лавров заявив, що принципи та цілі ОБСЄ грубо ігноруються, і висловив сподівання, що досвід і професіоналізм Генсека допоможуть повернути організацію до її основ.

"До 50-річного ювілею Гельсінського заключного акта ОБСЄ підійшла у стані глибокої кризи, в який її загнали країни НАТО та Євросоюзу", – заявив російський міністр.

Лавров також сказав, що Володимир Зеленський нібито не зацікавлений у перемир'ї, поки не отримає від США гарантій можливого ядерного удару по Росії.

Крім цього, Лавров висловив невдоволення, що миротворчі сили в Україні будуть захищати "залишки київського нацистського режиму", який, на його думку, нібито знищує російську культуру, мову та ЗМІ.

Нагадаємо, Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу відвідав Москву у вівторок, 11 березня. Там він зустрівся з главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим. Він назвав Росію "важливим партнером".