Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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В МЗС Росії відповіли на заяви Макрона

Сергєй Лавров прокоментував заяви Макрона про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.

Звичайно, це загроза на адресу Росії, якщо він збирає зустріч начальників генштабів європейських країн і каже, що необхідно використовувати ядерну зброю. Це, звичайно ж, загроза,

– сказав російський міністр.

Лавров також заявив, що звинувачення у підготовці Росією війни проти Європи – це "нісенітниця". За його словами, Макрон може зателефонувати Владіміру Путіну.

Тим часом прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков назвав заяви президента Франції дуже конфронтаційними. Він підкреслив, що така риторика створює відчуття, що "Франція шукає продовження війни".

Ба більше, Франція вже готова використовувати свої ядерні озброєння у справі безпеки тощо. Це вже така ядерна риторика, це претензія на ядерне лідерство в Європі. Тобто це дуже і дуже конфронтаційно,

– підсумував Пєсков.

Нагадаємо, 5 березня Еммануель Макрон заявив, що готовий почати стратегічні обговорення з європейськими лідерами щодо використання ядерної зброї Франції. За словами політика, вона може захистити континент від війни.