Про це він заявив під час свого звернення до нації 5 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Макрона.

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Ядерна зброя Франції може захистити Європу

Макрон заявив, що звернувся до уряду, закликавши працювати якомога швидше. Нові інвестиції в оборону передбачатимуть залучення приватних та державних коштів.

"Такі заходи ядерного стримування нам допомагатимуть. Вони є французькими. Починаючи з 60-х це допомогало нам стримувати безпеку в Європі. Я вирішив також почати стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту за допомогою нашої ядерної зброї. Рішення залежатиме від голів та головнокомандувачів європейських країн", – заявив Макрон.

Також він наголосив на необхідності посилення обороноздатності Франції на тлі нестабільнох позиції США.

Ми повинні збільшити наші внески в оборону, і ми прийняли рішення збільшити фінансування для виробництва танків та гелікоптерів на території Європи,

– підкреслив Макрон.