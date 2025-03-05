Макрон запевняє, що покинення України – це не шлях до миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Макрона до нації.

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Макрон відкидає капітуляцію України

Шлях до миру не може пролягати через відмову від України,

– каже Макрон.

Французький лідер вважає, що мир "не може бути побудований за будь-яку ціну і під російським диктатом, і не може бути капітуляцією України".

Нагадаємо, Макрон висловив надію, що США залишаться партнерами Європи, але європейцям все одно потрібно ставали незалежними, адже серйозна загроза нависає над Східною Європою. Зокрема Макрон повідомив, що Євроба збільшить фінансування виробництва своєї зброї, і він попросить в уряду Франції такого фінансування.

Макрон також зазначив, що армія Франції довела, що є наразі найефективнішою в Європі. Серед іншого її захищає ядерний статус.