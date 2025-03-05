Раніше речниця французького уряду Софі Прімас казала, що візит можливий вже найближчим часом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian і Le Figaro.

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Макрон, Стармер та Зеленський поки не збираються у Вашингтон

Речниця французького уряду Софі Прімас повідомила, що президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, відвідає Вашингтон разом із президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За її словами, ймовірний візит є французькою ініціативою, проте вона не надала конкретної інформації щодо термінів, лише зазначивши, що подія може відбутися "найближчим часом".

Водночас у Єлисейському палаці зазначили, що наразі жодних офіційних планів щодо поїздки Макрона до США немає. Як наголошує The Guardian, саме адміністрація президента Франції відповідає за його міжнародні поїздки та зовнішньополітичні рішення.

Нагадаємо, SkyNews також повідомляли, що прем'єр Британії Кір Стармер і Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським уже наступного тижня, щоб представити Трампу "єдиний фронт" щодо мирного плану.