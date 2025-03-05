Ранее пресс-секретарь французского правительства Софи Примас говорила, что визит возможен уже в ближайшее время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и Le Figaro.

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Макрон, Стармер и Зеленский пока не собираются в Вашингтон

Пресс-секретарь французского правительства Софи Примас сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, посетит Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По ее словам, вероятный визит является французской инициативой, однако она не предоставила конкретной информации о сроках, лишь отметив, что событие может произойти "в ближайшее время".

В то же время в Елисейском дворце отметили, что пока никаких официальных планов относительно поездки Макрона в США нет. Как отмечает The Guardian, именно администрация президента Франции отвечает за его международные поездки и внешнеполитические решения.

Напомним, SkyNews также сообщали, что премьер Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с президентом Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить Трампу "единый фронт" по мирному плану.