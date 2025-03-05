Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на X президента Франции. Эммануэль Макрон выступит с публичным обращением 5 марта в 20:00 по местному времени.

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Эммануэль Макрон сделает заявление перед саммитом ЕС

Обращение прозвучит накануне саммита ЕС, на котором будут обсуждать вопросы поддержки Украины и укрепления обороноспособности Европейского Союза.

Дорогие мои соотечественники. В это время большой неуверенности, когда мир сталкивается с самыми большими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00,

– написал Эммануэль Макрон.

Обращение ожидается с особым вниманием на фоне глобальных политических вызовов и вызовов безопасности.

К слову, ранее во Франции заявили, что страна готова рассмотреть возможность размещения собственного ядерного оружия на территориях стран-союзников.

Эммануэль Макрон не исключил, что обратится к партнерам с подобным предложением.