Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Франция соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир в Украине"

В МИД России ответили на заявления Макрона

Сергей Лавров прокомментировал заявления Макрона о возможности защиты "ядерным зонтиком" Франции других европейских союзников.

Конечно, это угроза в адрес России, если он собирает встречу начальников генштабов европейских стран и говорит, что необходимо использовать ядерное оружие. Это, конечно же, угроза,

– сказал российский министр.

Лавров также заявил, что обвинения в подготовке Россией войны против Европы – это "чушь". По его словам, Макрон может позвонить Владимиру Путину.

Между тем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал заявления президента Франции очень конфронтационными. Он подчеркнул, что такая риторика создает ощущение, что "Франция ищет продолжения войны".

Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и тому подобное. Это уже такая ядерная риторика, это претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно,

– подытожил Песков.

Напомним, 5 марта Эммануэль Макрон заявил, что готов начать стратегические обсуждения с европейскими лидерами по использованию ядерного оружия Франции. По словам политика, оно может защитить континент от войны.