Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Лавров обвинил Запад в "сатанизме"

Лавров выступил на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Мы, по-прежнему, считаем, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад – не знаю, во что он верит, видимо, уже ни в кого, кроме сатаны – делает все, чтобы этот консенсус разрушить,

– заявил Лавров.

По словам кремлевской марионетки, Запад проводит целенаправленную политику, которая ставит под угрозу само существование организации. Лавров заявил, что принципы и цели ОБСЕ грубо игнорируются, и выразил надежду, что опыт и профессионализм Генсека помогут вернуть организацию к ее основам.

"К 50-летнему юбилею Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ подошла в состоянии глубокого кризиса, в который ее загнали страны НАТО и Евросоюза", – заявил российский министр.

Лавров также сказал, что Владимир Зеленский якобы не заинтересован в перемирии, пока не получит от США гарантий возможного ядерного удара по России.

Кроме этого, Лавров выразил недовольство, что миротворческие силы в Украине будут защищать "остатки киевского нацистского режима", который, по его мнению, якобы уничтожает русскую культуру, язык и СМИ.

Напомним, Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетил Москву во вторник, 11 марта. Там он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он назвал Россию "важным партнером".