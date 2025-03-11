Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Генсек ОБСЕ посетил Москву

На совместной пресс-конференции в российской столице во вторник Синирлиоглу поблагодарил Лаврова за приглашение и за "продуктивный и откровенный разговор".

"Я являюсь генеральным сектором ОБСЕ, и я предан тому, чтобы работать со всеми 57 государствами-участниками... Россия – это соучредитель организации, поэтому это очень важный партнер в рамках ОБСЕ", – сказал он.

Синирлиоглу добавил, что хотел бы "продолжать работать с Россией по вопросам мира и безопасности в Европе, поэтому я здесь".

В издании указывается, что перед тем ему показали "последствия" ночной атаки дронов в Московской области, где якобы были повреждены гражданские дома.

Сам он уклонился от ответа, будет ли "осуждать" Украину за эти удары, но выразил надежду, что "скоро война закончится".