Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Генсек ОБСЄ відвідав Москву

На спільній пресконференції в російській столиці у вівторок Сінірліоглу подякував Лаврову за запрошення і за "продуктивну і відверту розмову".

"Я є генеральним сектором ОБСЄ, і я відданий тому, щоб працювати з усіма 57 державами-учасницями… Росія – це співзасновник організації, тому це дуже важливий партнер у межах ОБСЄ", – сказав він.

Сінірліоглу додав, що хотів би "продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі, тому я тут".

У виданні вказується, що перед тим йому показали "наслідки" нічної атаки дронів в Московській області, де нібито були пошкоджені цивільні будинки.

Сам він ухилився від відповіді, чи "засуджуватиме" Україну за ці удари, але висловив сподівання, що "скоро війна закінчиться".