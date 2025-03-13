Російський диктатор боїться, що Україна може використати перемир'я на 30 днів для отримання зброї чи примусової мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Які умови поставив Путін в обмін на перемир'я

Він назва ідею перемир'я "правильною", але заявив, що є питання, які треба обговорити, зокрема, зі США.

Ми згодні із пропозицією припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового світу та усунуло першопричини кризи,

– сказав очільник Кремля.

Найбільше, схоже його турбує Курська область.

"І ми за, але є нюанси. Що ми робитимемо з ділянкою вклинення (ЗСУ – 24 Канал) у Курській області? Що буде з тими (солдатами ЗСУ – 24 Канал) хто залишився у Курській області? Ми їх просто випустимо, чи що? Як складатиметься ситуація на лінії зіткнення — 2000 кілометрів, ми майже всюди наступаємо. Хто визначить де і хто порушив можливе припинення вогню? Ці 30 діб Україні продовжать постачати зброю, чи збережеться примусова мобілізація? Як вирішуватимуть питання верифікації, як нам гарантують, що нічого такого не буде?" – видав диктатор.

Путін також додав, що Росія домовлятиметься про наступні кроки щодо припинення війни та виходу на "прийнятні домовленості" з огляду на ситуацію "на землі".

Також він вимагає, щоб контроль території фронту в рамках перемир'я був "на рівні здорового глузду".