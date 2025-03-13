Так, Андрій Коваленко заявив, що це типова поведінка країни-агресорки, повідомляє 24 Канал.

Керівник ЦПД пояснив, що це типова поведінка Росії в міжнародній політиці, мовляв, "готові припинити вогонь, але є "нюанси".

Важливо розуміти, що інформаційна стратегія Росії буде направлена в будь-якому разі на те, щоб звинувачувати Україну в їхніх же порушеннях, висувати дивні вимоги, і зробити все так само як було під час Мінська. Це їх тактика є і буде, – брехати й звинувачувати,

– підкреслив Андрій Коваленко.