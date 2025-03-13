Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росія згодна на перемир'я

Під час пресконференції в Москві 13 березня Владімір Путін відповів на ідею про перемир'я з Україною.

Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення повинно бути таким, яке привело б до довгострокового миру та усунуло б першопочаткові причини цієї кризи,

– заявив президент Росії.

Очільник Кремля підкреслив, що Росія виступає за 30-дення перемир'я, але, за його словами, "питання у тому, як цей термін використовуватиметься".

Путін також висловив подяку президенту США Дональду Трампу за увагу до "врегулювання ситуації". Політик цинічно заявив, що, на його думку, Україна має "наполегливо просити" американців про припинення вогню, виходячи із ситуації на лінії фронту.

Виходячи з того, як складатиметься ситуація на землі, домовлятимемося про наступні кроки у справі припинення конфлікту,

– наголосив кремлівський диктатор.