На Запорізькому напрямку росіяни намагаються проводити наступальні дії. Окрім бронетехніки, для переміщення малих піхотних груп окупанти також використовують квадроцикли.
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Як Сили оборони ліквідовують окупантів завдяки БпЛА
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський опублікував відео ліквідації одного з ворожих квадроциклів. Росіяни намагалися провести заміну особового складу, проте їм "завадив" український безпілотник, який вчасно пролітав над ними з боєприпасами.
На відео – припинена спроба заміни особового складу росіян із використанням квадроцикла. Транспортний засіб був знищений скидами з БпЛА. Дякую за влучність воїнам 1 окремої танкової Сіверської бригади!
– написав Тарнавський.
Українські воїни знищують ворожу техніку: відео
Він також підкреслив, що хоч погода й дозволяє ворогу пересуватися на квадроциклах, Сили оборони такого точно не допустять.
Росія стягує війська на Запорізький напрямок
- Американське видання CNN стверджує, що росіяни перекидають велику кількість військ на Запорізький напрямок. За їхніми словами, зараз там 50 тисяч військових.
- Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що після удару по Авдіївці російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки. На це їм знадобиться близько тижня.
- У Генштабі 19 лютого повідомили, що протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Зокрема, ворог 10 разів безрезультатно намагався атакувати позиції ЗСУ у районі Роботиного Запорізької області.
- Намагання російських військ просуватися вперед фіксували на цьому напрямку й раніше – однак військові відбили атаку. Під час спроби наступу росіян 17 лютого українським бійцям вдалося знищити 18 одиниць техніки, з них 3 танки.