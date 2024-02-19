Окупанти активізувалися поблизу населених пунктів, які ЗСУ звільнили минулоріч. Зокрема, окупанти тиснуть на Роботине.

Дивіться також ЗСУ вийшли з Авдіївки, росіяни наступають на Півдні: як змінилася лінія фронту за тиждень

Росіяни на Півдні

CNN пише, що за повідомленнями як російських, так і українських джерел, на Півдні України окупанти масово нарощують присутність. Мовиться про Запорізьку область – у тій зоні, де у 2023 році контрнаступали Збройні Сили. Ворог намагається тиснути на Роботине, яке звільнили минулого року.

За данними аналітиків, Росія зібрала на тій ділянці 50-тисячне угрупування військ.

Яка ситуація поблизу Роботиного: дивіться на карті

Наголошуємо! Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій 18 лютого зазначив, що ситуація на Запорізькому напрямку стабільна. Втрати позицій ЗСУ не допустили, ворог зазнає втрат. На цій ділянці фронту війська "розмазані" вздовж усієї лінії фронту, що мінімізує загрозу.

ЗСУ знають про рухи росіян

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода" розповів, що після удару по Авдіївці російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки. На це їм знадобиться близько тижня.

Звичайно, що зараз будемо активно слідкувати за тим, як вони будуть перегруповуватися. Зазвичай вони потребують певного часу, десь тиждень на те, щоб перегрупуватися, перемістити свої підрозділи. А далі будемо слідкувати за тим, куди далі вони почнуть тиснути,

– зазначив речник.

За його словами, зараз росіяни намагаються тиснути на Лимано-Куп'янському напрямку, а якщо точніше – зосереджені на річці Чорний Жеребець та в районі Тернів.

Яка ситуація на цьому напрямку

У Генштабі 19 лютого повідомили, що протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Зокрема, ворог 10 разів безрезультатно намагався атакувати позиції ЗСУ у районі Роботиного Запорізької області.

Про спроби наступу на цій ділянці в тому числі фіксували й раніше – однак військові відбили атаку. Під час спроби наступу росіян 17 лютого українським бійцям вдалося знищити 18 одиниць техніки, з них 3 танки. Окрім цього, близько 70 росіян було остаточно ліквідовано, ще 80 очікують на квиток на концерт Кобзона.