Українські військові поділилися промовистим відео знищення російської техніки на цій ділянці фронту. Усього було ліквідовано майже два десятки машин окупантів.

Дивіться також Дебош у бліндажі: як п'яний російський військовий розстріляв своїх командирів, – документи

Знищення окупантів

Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили наступ росіян 17 лютого. Українським військовим вдалося знищити 18 одиниць техніки, з них 3 танки. Окрім цього, близько 70 росіян було остаточно ліквідовано, ще 80 очікують на квиток на концерт Кобзона.

Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції. Розпіарений наступ імені "Цезаря Кунікова" на Запорізькому напрямку розбився, як і одноіменний ВДК,

– повідомили в ОК "Захід".

Зазначається, що в наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника.

Знищення ворога на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Додамо! В останньому звіті Генштаб повідомив, що на Запорізькому напрямку окупанти 13 разів безуспішно намагалися атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку