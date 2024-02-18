Украинские военные поделились красноречивым видео уничтожения российской техники на этом участке фронта. Всего было ликвидировано почти два десятка машин оккупантов.

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Уничтожение оккупантов

Силы обороны на Запорожском направлении разгромили наступление россиян 17 февраля. Украинским военным удалось уничтожить 18 единиц техники – из них 3 танка. Кроме этого, около 70 россиян было окончательно ликвидировано, еще 80 ожидают билет на концерт Кобзона.

После наступления россияне отошли на прежние позиции. Распиаренное наступление имени "Цезаря Куникова" на Запорожском направлении разбилось, как и одноименный ВДК,

– сообщили в ОК "Запад".

Отмечается, что в наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника.

Уничтожение врага на Запорожском направлении: смотрите видео

Добавим! В последнем отчете Генштаб сообщил, что на Запорожском направлении оккупанты 13 раз безуспешно пытались атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении