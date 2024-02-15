В то же время позже военный в эфире телемарафона объяснил, что он не успел до конца высказать свое мнение, и многие СМИ неправильно интерпретировали его слова, в частности, написали об "угрозе для Запорожья", передает 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты попали по объекту инфраструктуры Запорожья: есть пострадавшие

Существует ли угроза "наступления" на Запорожье

Лиховий уточнил, что обстановка на Запорожском направлении остается стабильной. Там действительно сконцентрирована группировка россиян значительная и соизмеримая с авдеевской.

Однако, по словам спикера, следует учесть масштабы Авдеевки и Запорожского направления, чтобы адекватно оценить угрозы.

Авдеевка – это узкая полоса, городская застройка. Это буквально несколько километров. Те 50 и более тысяч россиян, которые туда ломятся, они фактически как в бутылочное горло лезут со всеми последствиями,

– отметил Лиховий.

В то же время он подчеркнул, что Запорожское направление начинается фактически от границы с Донецкой областью и идет до Днепропетровщины. Спикер подчеркнул, что это совсем другие условия – и природные, и на поле боя.

Российский контингент, который противник стянул на Запорожское направление, рассеян по всей этой территории.

Если представить эту концентрацию на километры или десятки километров, то совсем нет такой угрозы как ее могли некоторые себе представить. Нет двойного преимущества и угрозы Запорожью,

– заявил военный.

Он повторил, что ситуация стабильна. В частности, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг сконцентрировал основные усилия на Авдеевском направлении.

Лиховий отметил, что защитники в случае необходимости готовы давать отпор во всех горячих точках, если они еще появятся.

Что предшествовало