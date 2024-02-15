В эфире 24 Канала секретарь СНБО Алексей Данилов оценил ситуацию в районе Авдеевки. Он сказал, стоит ли готовиться к вероятному отступлению из города.

Важно Третья штурмовая показала кадры из Авдеевки: бои в разы более адские, чем в Бахмуте

Потенциальное отступление из Авдеевки

Оккупационная армия почти полностью уничтожила Авдеевку. Города уже почти не существует. В то же время жизнь украинского бойца и каждого украинца – это самая важная ценность.

Надо понимать, что наши военные в случае необходимости будут принимать соответствующие решения. Еще раз подчеркиваю, что здесь нет никакого катастрофического вопроса,

– отметил Данилов.

На войне вообще нет ни одного легкого дня. В Украине, начиная с 24 февраля, каждый день сложный и напряженный, ведь украинцы борются за свою победу, независимость и родную землю.

То, что касается слова "отступление", то мы такое слово не используем, ведь оно абсолютно некорректно. Есть понимание, что при необходимости военные должны осуществлять те или иные маневры для достижения успеха,

– отметил секретарь СНБО.

Он сказал, что маневры на войне – обычное дело, поэтому в случае передислокации войск на Авдеевском направлении не надо из этого делать трагедию. Война – сложная вещь, и не стоит уделять много внимания незначительным изменениям на фронте и рассказывать, что якобы "все пропало". Военное руководство имеет право принимать соответствующие решения, чтобы сохранить жизнь.

В Авдеевку перебросили 3 ОШБр: подробнее