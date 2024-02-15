В етері 24 Каналу секретар РНБО Олексій Данілов оцінив ситуацію у районі Авдіївки. Він сказав, чи варто готуватися до ймовірного відступу з міста.

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Потенційний відступ з Авдіївки

Окупаційна армія майже вщент знищила Авдіївку. Міста вже майже не існує. Водночас життя українського бійця та кожного українця – це найважливіша цінність.

Треба розуміти, що наші військові у разі потреби ухвалюватимуть відповідні рішення. Ще раз наголошую, що тут нема ніякого катастрофічного питання,

– зауважив Данілов.

На війні взагалі немає жодного легкого дня. В Україні, починаючи з 24 лютого, кожен день складний та напружений, адже українці борються за свою перемогу, незалежність та рідну землю.

Те, що стосується слова "відступ", то ми таке слово не використовуємо, адже воно абсолютно некоректне. Є розуміння, що за потреби військові мають здійснювати ті чи інші маневри для досягнення успіху,

– зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, маневри на війні – звичайна справа, тому у разі передислокації військ на Авдіївському напрямку не треба з цього робити трагедію. Війна – складна річ, й не варто приділяти багато уваги незначним змінам на фронті й розповідати, що буцімто "все пропало". Військове керівництво має право ухвалювати відповідні рішення, аби зберегти життя.

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