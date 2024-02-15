У середу, 14 лютого, військовий Богдан Кротевич з позивним "Тавр" розповів, як, на його думку, слід здійснювати оборону Авдіївського напрямку. Зазначимо, що він – начальник штабу бригади "Азов"

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Що пропонує "Тавр" стосовно Авдіївки

За словами Кротевича, на кону життя людей та існування нашої держави. Він стверджує, що не варто в лоб йти проти російських військ в районі Авдіївки, а натомість краще маневрувати та бити по флангах окупантів.

Не можна битись лоб в лоб з армією Росії, як з будь-якою армією. Як п'яні алкаші обмінюватись прямими ударами – це глупо. Чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку?

– емоційно заявляє військовий.

Також Кротевич переконаний, що не технологічний прогрес допоможе Україні, а саме – вміння маневрувати на полі бою. Вочевидь, навіть мільйон систем HIMARS не поможуть, якщо не знати, як їх правильно використовувати.

"Всі знають приказку: війна – х**ня, головне – маневр. Маневри, б**ть, принесуть перемогу. Не наступи на 5 ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника", – пише боєць, який є майором з 10-річним досвідом.



Кротевич стверджує, що теперішня тактика оборони Авдіївки є неправильною / DeepState / Телеграм-канал військового

Як зауважує "Тавр", варто обрізати сили противника з флангу. За його словами, ворог не очікуватиме, якщо ми почнемо атакувати не безпосередньо на "лобовій ділянці", а "по боках".



Правильна, на думку Кротевича, тактика оборони Авдіївки / DeepState / Телеграм-канал військового

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