Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що їх завозять у населений пункт для того, аби виконати політичне завдання, а не військове. Він додав, що у ворога є дедлайн.

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"З військового боку логіки абсолютно немає стільки росіян покласти на одній позиції. У них дедлайн ближче до 17 березня. Залишилося трохи більше як місяць", – сказав Світан.

Саме тому загарбники й використовують на Авдіївському напрямку залишки професіоналів, яких ще не знищили ЗСУ. Однак, не увесь російський контингент там професійний. У більшості там так звана "аматорська армія" ворога.

4 місяці тримаємося. Думаю, місяць протримаємося. Зрозуміло, що десь доведеться притиснутися, можливо, згорнути певні напрямки. Можливо, десь відійти на кращі позиції зі зменшеним витрачанням боєприпасів,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Усе, аби акумулювати сили та засоби, а потім посилити Авдіївський напрямок.

Відкидання ворога

Роман Світан вважає, що з часом українські військові можуть провести військову операцію. Це можна буде зробити щойно в української армії буде достатньо сил та засобів. Тоді Авдіївський гарнізон буде розблокований.

"Одна з дій стратегічних – це повернення росіян, особливо північної "клешні" російської, на стартові позиції за трасу Костянтинівка – Авдіївка. Для цього треба проводити військову операцію весняно – літню. Це серйозна операція на кілька місяців", – сказав військовий експерт.

Ситуація на Авдіївському напрямку