Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що їх завозять у населений пункт для того, аби виконати політичне завдання, а не військове. Він додав, що у ворога є дедлайн.
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"З військового боку логіки абсолютно немає стільки росіян покласти на одній позиції. У них дедлайн ближче до 17 березня. Залишилося трохи більше як місяць", – сказав Світан.
Саме тому загарбники й використовують на Авдіївському напрямку залишки професіоналів, яких ще не знищили ЗСУ. Однак, не увесь російський контингент там професійний. У більшості там так звана "аматорська армія" ворога.
4 місяці тримаємося. Думаю, місяць протримаємося. Зрозуміло, що десь доведеться притиснутися, можливо, згорнути певні напрямки. Можливо, десь відійти на кращі позиції зі зменшеним витрачанням боєприпасів,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Усе, аби акумулювати сили та засоби, а потім посилити Авдіївський напрямок.
Відкидання ворога
Роман Світан вважає, що з часом українські військові можуть провести військову операцію. Це можна буде зробити щойно в української армії буде достатньо сил та засобів. Тоді Авдіївський гарнізон буде розблокований.
"Одна з дій стратегічних – це повернення росіян, особливо північної "клешні" російської, на стартові позиції за трасу Костянтинівка – Авдіївка. Для цього треба проводити військову операцію весняно – літню. Це серйозна операція на кілька місяців", – сказав військовий експерт.
Ситуація на Авдіївському напрямку
- Росіяни зосередили в районі Авдіївки 50 тисяч військових. Українське командування підготувало додаткові шляхи для постачання ЗСУ. Вуличні бої у місті тривають уже кілька днів.
- Окупанти щільно гатять по позиціях українських військових. Щодня ворог випускає по Авдіївці 30 – 40 керованих авіаційних бомб.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на Авдіївському та Куп'янському напрямках напружена та надзвичайно складна. За його словами, роблять усе можливе, аби втримати займані позиції та не допустити просування ворога вглиб території.