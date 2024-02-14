Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій заявив, що в районі Авдіївки ворог зосередив 50 тисяч бійців. Українське командування підготувало, за його словами, додаткові шляхи для постачання всього необхідного воякам.
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Запасні шляхи постачання до Авдіївки
Додаткова стратегія потрібна для того, аби утримувати позиції в районі міста у тому разі, якщо загарбники переріжуть основу артерію – тобто головний логістичний маршрут українського війська.
Це не футбольний матч. Ми не розкриватимемо позиції. Зараз ситуація на лінії динамічна і може змінюватися щогодини… На випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана, командування підготувало запасні шляхи постачання,
– констатував Лиховій.
Як зазначив спікер, вуличні бої в Авдіївці, що в Донецькій області, тривають вже кілька днів. Іноді загарбники кидають у бій техніку, а іноді – малі піхотні групи.
"Там зосереджено близько 50 000 осіб особового складу Росії", – наголосив речник Збройних Сил України.
Більше про ситуацію на фронті
- У Генштабі ЗСУ 14 лютого констатували, що за добу відбулося 71 зіткнення. Найгарячішою залишається ситуація на східних напрямках, але Сили оборони продовжують знищувати ворога, його особовий склад та техніку. Так, було ліквідовано за добу 1 060 бійців.
- Наші захисники відбили в районі Авдіївки близько 20 атак, стримуючи спроби ворога оточити місто. Крім того, на цій ділянці фронту 4 атаки українські військові відбили в районі Невельського Донецької області.
- На Лиманському напрямку, біля Ямполівки та Білогорівки, було відбито по одній атаці. Водночас на Запорізькому напрямку відбито 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного. Завдяки цьому збережено стратегічні позиції.
- Водночас в ISW констатували, що Україні вдається протистояти стратегії глибокого бою, яку застосовує ворог. Вона передбачає ведення ворога на кількох фронтах на глибині – тактичному та оперативному рівнях. Розробили теорію ще в часи СРСР.
- Як зазначає військовий оглядач Костянтин Машовець, Сили оборони здатні відбивати маневри загарбників завдяки технологічному паритету та ефективному відстеженню активності російської армії.