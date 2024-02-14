Як інформують у командуванні Збройних Сил уранці 14 лютого, протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте більше про ситуацію на фронті та дивіться карту бойових дій.

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Детально про ситуацію по напрямках

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, активізувавши диверсійну діяльність. Також він нарощує мінно-вибухові загородження, намагаючись унеможливити перекидання наших Сил оборони.

Куп'янський напрямок. На цьому напрямку наступальні дії російської армії не зафіксовано, ситуація стабільна.

Лиманський напрямок. Українські воїни відбили 2 атаки противника, зберігаючи контроль над основними позиціями в районі Ямполівки Донецької області та Білогорівки Луганської області.

Авдіївський напрямок. Захисники Авдіївки відбили 20 атак, стримуючи спроби ворога оточити місто. Водночас 4 атаки було відбито в районі Невельського Донецької області.

Що відбувається навколо Авдіївки: дивіться на карті DeepState

Мар'їнський напрямок. На цьому напрямку відбулося 27 спроб окупантів покращити своє тактичне становище, які були невдалі. Загарбники намагалися наступати в районі Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Новопавлівський напрямок. Наступальних дій ворога не зафіксовано, оборонці утримують позиції.

Запорізький напрямок. Відбито 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного, збережено стратегічні позиції на напрямку.

Яка ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті DeepState

Херсонський напрямок. Попри суттєві втрати, окупанти продовжують атаки, які наші воїни успішно відбивають. Загарбники здійснили 5 безрезультатних штурмових дій.

Втрати російських окупантів

Як констатують у Генштабі, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Водночас Сили оборони виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.