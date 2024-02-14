Як інформують у командуванні Збройних Сил уранці 14 лютого, протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте більше про ситуацію на фронті та дивіться карту бойових дій.

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Детально про ситуацію по напрямках

Що відбувається навколо Авдіївки: дивіться на карті DeepState

Яка ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті DeepState

Втрати російських окупантів

Як констатують у Генштабі, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Водночас Сили оборони виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

  • Протягом минулої доби авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування ЗРК ворога.
  • А от підрозділи ракетних військ завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу РЕБ.
  • Загалом від початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 398 140 одиниць особового складу ворожої армії. Лише за минулу добу – 1060 солдатів, і це великий результат.