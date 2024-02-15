Як інформують в командуванні ЗСУ вранці 15 лютого, за добу відбулось 83 бойових зіткнення. Водночас у цьому матеріалі 24 Каналу дивіться, який вигляд має лінія фронту, та читайте, що загалом відбувається на передовій.

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Що відбувається на різних напрямках

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, активізував диверсійну діяльність. Також нарощує мінно-вибухові загородження, намагаючись перешкодити переміщенню наших військ.

Куп'янський напрямок. Українські захисники відбили атаку біля Іванівки на Харківщині. Відповідальність за цей напрямок несе ОСУВ "Хортиця".

Лиманський напрямок. Відбито атаку в районі Тернів, де ворог намагався прорвати оборону. Це Донецька область.

Бахмутський напрямок. Сили оборони відбили 4 атаки, зупинивши спроби ворога покращити тактичне положення. Власне, в районі Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Водночас аналітики з ISW все ж повідомляють про незначне просування в районі Бахмута за 14 лютого.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" констатує, що українські воїни стримують загарбників, які намагаються захопити Авдіївку. Протягом минулої доби відбили 34 атаки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського. Інститут вивчення війни пише, що станом на 14 лютого Росія контролює 15,4 відсотка Авдіївки.

Ворог намагається захопити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Противник неодноразово намагався покращити своє положення, але його стримували українські воїни. Йдеться про 20 атак в районі Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. За інформацією ISW, окупанти біля Мар'їнки трохи просунулись вперед.

Новопавлівський напрямок. Відбито атаку окупантів південніше Золотої Ниви. Це Донецька область.

Запорізький напрямок. Сили оборони відбили 3 атаки противника. Сталося це західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Херсонський напрямок. Попри втрати, окупанти продовжують штурмові дії, які Сили оборони успішно відбивають. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій. ОСУВ "Одеса" контролює оборону, а ISW інформує про незначне просування противника в районі Кринків.

Атака окупантів в районі Кринків – де розташоване село: дивіться на карті від DeepState

Що відомо про втрати загарбників

Генштаб Збройних Сил запевняє, наші бійці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Крім того, вони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.