Як інформують в командуванні ЗСУ вранці 15 лютого, за добу відбулось 83 бойових зіткнення. Водночас у цьому матеріалі 24 Каналу дивіться, який вигляд має лінія фронту, та читайте, що загалом відбувається на передовій.

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Що відбувається на різних напрямках

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Ворог намагається захопити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Атака окупантів в районі Кринків – де розташоване село: дивіться на карті від DeepState

Що відомо про втрати загарбників

Генштаб Збройних Сил запевняє, наші бійці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Крім того, вони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

  • Так, лише упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу. Також 3 удари завдали по зенітно-ракетних комплексах окупантів.
  • А от підрозділи ракетних військ атакували 6 районів зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Під прицілом були й 3 засоби РЕБ.
  • Загалом від початку повномасштабного вторгення Сили оборони знищили 399 090 російських загарбників. Лише за минулу добу – 950 представників особового складу ворожого війська, що не може не вражати й тішити.