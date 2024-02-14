Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що росіяни можуть розраховувати на свій потенціал у чисельності війська та озброєння. Також він оцінив, на який проміжок часу вистачить можливостей ворога вести активні бойові дії.
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Він розглянув ресурси росіян у трьох складових:
- особовий склад;
- військова техніка, зокрема бронетехніка;
- артилерія.
Особовий склад
Противник офіційно декларує, що має мобілізаційний ресурс від 1,5 до 3 мільйонів чоловіків.
Це неймовірно багато. Росія завжди, на відміну від нас, мала повноцінну компоненту призовної служби, де базові навички володіння автоматом Калашникова, РПГ-18 "Муха" чи наймасовішим гранатомет РПГ-7 було достатніми,
– зазначив військовий експерт.
Щодо автомата Калашникова, за радянських часів було виготовлено їх понад 100 мільйонів, РПГ-7 – понад 9 мільйонів, РПГ-18 "Муха" – понад 1,5 мільйона. На думку Черника, у кількості мільйонів цієї зброї на російських складах немає, але сотні тисяч є.
Бронетехніка
ЗСУ на сьогодні знищили понад 6300 російських танків та приблизно 12 тисяч іншої бронетехніки.
Як відомо з відкритих джерел, на складах у росіян мається від 12 до 15 тисяч найрізноманітнішої бронетехніки. Навіть можливо й 20 тисяч, якщо враховувати БТР-50 чи ПТ-76, попередник БМП-1.
"Ворог може з двох-трьох машин збирати одну. Тоді з 20 тисяч може вийти від 6 до 8 тисяч одиниць бронетехніки. Це також серйозний запас – щонайменше на два роки", – підкреслив Черник.
Артилерія
Українські сили знищили майже 10 тисяч ворожих артилерійських установок. Однак на складах у росіян зберігається ще приблизно така сама кількість.
Якщо ЗСУ отримає у великій кількості якісну авіацію та далекобійні ракети – хоча б 1000 одиниць MGM-140 ATACMS, то за кілька тижнів може змінитися тип бойових дій на фронті.
"Якщо ж у такій великій кількості ця зброя не з'явиться, то запасу міцності в такому темпі бойових дій вистачить щонайменше на два, а то й три роки. Не стверджую, що так воно і буде, лише надаю математичну формулу розуміння запасів росіян", – пояснив Петро Черник.
Які втрати зазнає ворог
- За останню добу (станом на ранок 14 лютого) ліквідовано 1060 одиниць особового складу противника. Загалом з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 398 140 окупантів.
- Також у великій кількості росіяни позбуваються військової техніки та озброєння. З початку війни ворог зазнав таких втрат: танків – 6 433 (+9), бойових броньованих машин – 12 043 (+39), артилерійських систем – 9 566 (+66), РСЗВ – 984 (+3), засобів ППО – 671 (+4), літаків – 332 (+0), гелікоптерів – 325 (+0), БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 371 (+39), крилатих ракет – 1 882 (+0), кораблів/катерів – 24 (+0), підводних човнів – 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 12 662 (+39), спеціальної техніки – 1 523 (+5).
- Також 14 лютого у ВМС ЗСУ повідомили про ліквідацію російського ВДК "Цезар Куніков". Нищівний удар кораблю завдали українські морські ударні дрони Magura V5. У ГУР МО розповіли, що "Цезаря Кунікова" підбили на відстані 4 кілометри від берега поблизу тимчасово окупованої Алупки.