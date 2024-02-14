Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що росіяни можуть розраховувати на свій потенціал у чисельності війська та озброєння. Також він оцінив, на який проміжок часу вистачить можливостей ворога вести активні бойові дії.

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Він розглянув ресурси росіян у трьох складових:

особовий склад;

військова техніка, зокрема бронетехніка;

артилерія.

Особовий склад

Противник офіційно декларує, що має мобілізаційний ресурс від 1,5 до 3 мільйонів чоловіків.

Це неймовірно багато. Росія завжди, на відміну від нас, мала повноцінну компоненту призовної служби, де базові навички володіння автоматом Калашникова, РПГ-18 "Муха" чи наймасовішим гранатомет РПГ-7 було достатніми,

– зазначив військовий експерт.

Щодо автомата Калашникова, за радянських часів було виготовлено їх понад 100 мільйонів, РПГ-7 – понад 9 мільйонів, РПГ-18 "Муха" – понад 1,5 мільйона. На думку Черника, у кількості мільйонів цієї зброї на російських складах немає, але сотні тисяч є.

Бронетехніка

ЗСУ на сьогодні знищили понад 6300 російських танків та приблизно 12 тисяч іншої бронетехніки.

Як відомо з відкритих джерел, на складах у росіян мається від 12 до 15 тисяч найрізноманітнішої бронетехніки. Навіть можливо й 20 тисяч, якщо враховувати БТР-50 чи ПТ-76, попередник БМП-1.

"Ворог може з двох-трьох машин збирати одну. Тоді з 20 тисяч може вийти від 6 до 8 тисяч одиниць бронетехніки. Це також серйозний запас – щонайменше на два роки", – підкреслив Черник.

Артилерія

Українські сили знищили майже 10 тисяч ворожих артилерійських установок. Однак на складах у росіян зберігається ще приблизно така сама кількість.

Якщо ЗСУ отримає у великій кількості якісну авіацію та далекобійні ракети – хоча б 1000 одиниць MGM-140 ATACMS, то за кілька тижнів може змінитися тип бойових дій на фронті.

"Якщо ж у такій великій кількості ця зброя не з'явиться, то запасу міцності в такому темпі бойових дій вистачить щонайменше на два, а то й три роки. Не стверджую, що так воно і буде, лише надаю математичну формулу розуміння запасів росіян", – пояснив Петро Черник.

Які втрати зазнає ворог