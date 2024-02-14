Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что россияне могут рассчитывать на свой потенциал в численности войска и вооружения. Также он оценил, на какой промежуток времени хватит возможностей врага вести активные боевые действия.

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Он рассмотрел ресурсы россиян в трех составляющих:

личный состав;

военная техника, в частности бронетехника;

артиллерия.

Личный состав

Противник официально декларирует, что имеет мобилизационный ресурс от 1,5 до 3 миллионов мужчин.

Это невероятно много. Россия всегда, в отличие от нас, имела полноценную компоненту призывной службы, где базовые навыки владения автоматом Калашникова, РПГ-18 "Муха" или массовым гранатометом РПГ-7 было достаточными,

– отметил военный эксперт.

Относительно автомата Калашникова, в советское время было изготовлено их более 100 миллионов, РПГ-7 – более 9 миллионов, РПГ-18 "Муха" – более 1,5 миллиона. По мнению Черника, в количестве миллионов этого оружия на российских складах нет, но сотни тысяч есть.

Бронетехника

ВСУ на сегодня уничтожили более 6300 российских танков и примерно 12 тысяч другой бронетехники.

Как известно из открытых источников, на складах у россиян имеется от 12 до 15 тысяч самой разнообразной бронетехники. Даже возможно и 20 тысяч, если учитывать БТР-50 или ПТ-76, предшественник БМП-1.

"Враг может из двух-трех машин собирать одну. Тогда из 20 тысяч может получиться от 6 до 8 тысяч единиц бронетехники. Это также серьезный запас – минимум на два года", – подчеркнул Черник.

Артиллерия

Украинские силы уничтожили почти 10 тысяч вражеских артиллерийских установок. Однако на складах у россиян хранится еще примерно такое же количество.

Если ВСУ получит в большом количестве качественную авиацию и дальнобойные ракеты – хотя бы 1000 единиц MGM-140 ATACMS, то за несколько недель может измениться тип боевых действий на фронте.

"Если же в таком большом количестве это оружие не появится, то запаса прочности в таком темпе боевых действий хватит минимум на два, а то и три года. Не утверждаю, что так оно и будет, лишь предоставляю математическую формулу понимания запасов россиян", – объяснил Петр Черник.

Какие потери несет враг