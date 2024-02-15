Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 399 090 особового складу. Також окупанти втратили тисячі одиниць різної техніки та зброї.

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Які втрати Росії

За майже 2 роки повномасштабної війни російська армія втратила:

  • особового складу – близько 399 090 (+950) осіб,
  • танків – 6 442 (+9),
  • бойових броньованих машин – 12 090 (+47),
  • артилерійських систем – 9 620 (+54),
  • РСЗВ – 984 (+0),
  • засоби ППО – 671 (+0),
  • літаків – 332 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 404 (+33),
  • крилаті ракети – 1882 (+0),
  • кораблі /катери – 25 (+1),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29),
  • спеціальна техніка – 1524 (+1).

Втрати Росії на 15 лютого 2024 року
Втрати Росії на 15 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники також уразили 16 районів зосередження особового складу ворога, 3 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами та 3 засоби РЕБ.

Яка ситуація на фронті

  • Тривають запеклі бої на всій лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше – на Авдіївському напрямку.
  • Так, ворог не полишає планів оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.
  • Також окупанти не полишають атак на Мар'їнському напрямку. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили 20 російських атак.
  • Бойові зіткнення з російськими загарбниками фіксували й на інших напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському.
  • На Півночі ситуація буз змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність.