Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 399 090 особового складу. Також окупанти втратили тисячі одиниць різної техніки та зброї.

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Які втрати Росії

За майже 2 роки повномасштабної війни російська армія втратила:

особового складу – близько 399 090 (+950) осіб,

танків – 6 442 (+9),

бойових броньованих машин – 12 090 (+47),

артилерійських систем – 9 620 (+54),

РСЗВ – 984 (+0),

засоби ППО – 671 (+0),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 404 (+33),

крилаті ракети – 1882 (+0),

кораблі /катери – 25 (+1),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29),

спеціальна техніка – 1524 (+1).



Втрати Росії на 15 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники також уразили 16 районів зосередження особового складу ворога, 3 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами та 3 засоби РЕБ.

Яка ситуація на фронті