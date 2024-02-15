Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 399 090 особового складу. Також окупанти втратили тисячі одиниць різної техніки та зброї.
Актуально "Цезар Куніков" загинув удруге: що відомо про знищений біля Алупки десантний корабель Росії
Які втрати Росії
За майже 2 роки повномасштабної війни російська армія втратила:
- особового складу – близько 399 090 (+950) осіб,
- танків – 6 442 (+9),
- бойових броньованих машин – 12 090 (+47),
- артилерійських систем – 9 620 (+54),
- РСЗВ – 984 (+0),
- засоби ППО – 671 (+0),
- літаків – 332 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 404 (+33),
- крилаті ракети – 1882 (+0),
- кораблі /катери – 25 (+1),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29),
- спеціальна техніка – 1524 (+1).
Втрати Росії на 15 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники також уразили 16 районів зосередження особового складу ворога, 3 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами та 3 засоби РЕБ.
Яка ситуація на фронті
- Тривають запеклі бої на всій лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше – на Авдіївському напрямку.
- Так, ворог не полишає планів оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.
- Також окупанти не полишають атак на Мар'їнському напрямку. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили 20 російських атак.
- Бойові зіткнення з російськими загарбниками фіксували й на інших напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському.
- На Півночі ситуація буз змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність.