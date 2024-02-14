Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий заявил, что в районе Авдеевки враг сосредоточил 50 тысяч бойцов. Украинское командование подготовило, по его словам, дополнительные пути для поставки всего необходимого воинам.

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Запасные пути снабжения в Авдеевку

Дополнительная стратегия нужна для того, чтобы удерживать позиции в районе города в том случае, если захватчики перережут основу артерию – то есть главный логистический маршрут украинской армии.

Это не футбольный матч. Мы не будем раскрывать позиции. Сейчас ситуация на линии динамичная и может меняться каждый час... На случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, командование подготовило запасные пути снабжения,

– констатировал Лиховий.

Как отметил спикер, уличные бои в Авдеевке, что в Донецкой области, продолжаются уже несколько дней. Иногда захватчики бросают в бой технику, а иногда – малые пехотные группы.

"Там сосредоточено около 50 000 человек личного состава России", – подчеркнул спикер Вооруженных Сил Украины.

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