Про це у розмові з 24 Каналом зазначив офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін. Щодоби росіяни запускають на місто по 30 – 40 КАБів. Більшість з них прилітають по північній частині, зокрема Коксохімічному заводу.

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"Ситуація справді складна. Логістика може здійснюватися дорогами, які проходять південніше, ніж основна артерія", – додав військовий.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Окупанти ведуть аеророзвідку. Використовують з десяток безпілотників типу "Орлан" та інші, які регулярно "висять" над північною частиною Авдіївки.

Тобто у них (росіян – 24 Канал) є уявлення про те, що відбувається, вони бачать картину. Водночас Сили оборони знищують величезну кількість окупантів, і надалі їхні втрати просто шалені. Треба віддати належне мужності, героїзму і стійкості наших військовослужбовців. Зараз вони в складних умовах утримують місто – їм вдається просто зубами чіплятися за ці метри землі,

– наголосив Лазуткін.

Водночас українські захисники теж активно використовують, зокрема, FPV-дрони. Вони працюють влучно по цілях, але повноцінно замінити артилерію, яка може накривати більші площі, не можуть.

"Чекаємо від західних партнерів все-таки продовження повноцінної підтримки, бо інакше ситуація навряд чи зможе покращуватися на полі бою", – сказав офіцер ЗСУ.

Він додав, що у росіян наразі є перевага у живій силі та броньованій техніці, є можливість логістично підтягувати резерви. Але взяти Авдіївку тими силами, які вони планували, окупантам не вдалося.

"Достатньо поглянути на карту Авдіївки, щоб зрозуміти, що певні ризики тут були закладені від початку, а зараз ситуація ще ускладнилася. Тому відповідно і дії, які будуть надалі, вони відповідатимуть моменту, який маємо", – пояснив Лазуткін.

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