Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил офицер ВСУ Дмитрий Лазуткин. Ежесуточно россияне запускают на город по 30 – 40 КАБов. Большинство из них прилетают по северной части, в частности Коксохимическому заводу.

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"Ситуация действительно сложная. Логистика может осуществляться по дорогам, которые проходят южнее, чем основная артерия", – добавил военный.

Ситуация на Авдеевском направлении

Оккупанты ведут аэроразведку. Используют с десяток беспилотников типа "Орлан" и другие, которые регулярно "висят" над северной частью Авдеевки.

То есть у них (россиян – 24 Канал) есть представление о том, что происходит, они видят картину. В то же время Силы обороны уничтожают огромное количество оккупантов, и в дальнейшем их потери просто огромные. Надо отдать должное мужеству, героизму и стойкости наших военнослужащих. Сейчас они в сложных условиях удерживают город – им удается просто зубами цепляться за эти метры земли,

– подчеркнул Лазуткин.

В то же время украинские защитники тоже активно используют, в частности, FPV-дроны. Они работают точно по целям, но полноценно заменить артиллерию, которая может накрывать большие площади, не могут.

"Ждем от западных партнеров все-таки продолжения полноценной поддержки, потому что иначе ситуация вряд ли сможет улучшаться на поле боя", – сказал офицер ВСУ.

Он добавил, что у россиян пока есть преимущество в живой силе и бронированной технике, есть возможность логистически подтягивать резервы. Но взять Авдеевку теми силами, которые они планировали, оккупантам не удалось.

"Достаточно взглянуть на карту Авдеевки, чтобы понять, что определенные риски здесь были заложены с начала, а сейчас ситуация еще усложнилась. Поэтому соответственно и действия, которые будут в дальнейшем, они будут соответствовать моменту, который имеем", – объяснил Лазуткин.

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