Чтобы снять давление на Авдеевку, нужно отсечь захватчиков по трассе Константиновка – Авдеевка и вернуть на их стартовые позиции. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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ВСУ удержат Авдеевку
Роман Свитан отметил, что Авдеевка – это высота. Оставить город – это значит катиться в низину в сторону Карловки. Если в Авдеевку будет направлено достаточное количество сил и средств, то ВСУ ее удержат.
Мы удержим Авдеевский гарнизон. Чтобы снять давление на Авдеевку и сам гарнизон, нужно разблокировать север. Россиян, которые движутся в сторону Очеретино, отсечь по трассе Константиновка – Авдеевка. То есть вернуть их на стартовые позиции,
– считает он.
Для этого украинским защитникам нужно проводить определенную военную операцию. Военный эксперт предположил, что, вероятнее всего, она будет проведена весной – летом 2024 года.
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и 7 атак возле Тоненького и Невельского. Захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку.
- Начальник службы связей с общественностью 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказал, что Украина впервые за почти два года вывела из Авдеевки некоторые подразделения 110 отдельной механизированной бригады. Их заменили другие подразделения ВСУ.
- Иван Секач подтвердил, что россияне пытаются захватить Авдеевку. Враг имеет четкую задачу – взять Авдеевку до президентских "выборов" в России, которые должны состояться в марте 2024 года. И для этого оккупанты используют все возможные способы и ресурсы, чтобы выполнить задачу. Враг не учитывает потери.