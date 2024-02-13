Чтобы снять давление на Авдеевку, нужно отсечь захватчиков по трассе Константиновка – Авдеевка и вернуть на их стартовые позиции. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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ВСУ удержат Авдеевку

Роман Свитан отметил, что Авдеевка – это высота. Оставить город – это значит катиться в низину в сторону Карловки. Если в Авдеевку будет направлено достаточное количество сил и средств, то ВСУ ее удержат.

Мы удержим Авдеевский гарнизон. Чтобы снять давление на Авдеевку и сам гарнизон, нужно разблокировать север. Россиян, которые движутся в сторону Очеретино, отсечь по трассе Константиновка – Авдеевка. То есть вернуть их на стартовые позиции,

– считает он.

Для этого украинским защитникам нужно проводить определенную военную операцию. Военный эксперт предположил, что, вероятнее всего, она будет проведена весной – летом 2024 года.

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