Вторник, 13 февраля, это уже 720 день с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки состоялось 84 боевых столкновения. В этом материале 24 Канала узнавайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит линия соприкосновения.

Смотрите также Состоялось 71 столкновение, россияне не отступают от Авдеевки: карта боевых действий за 14 февраля

Ситуация по направлениям

Волынское и Полесское направления. Без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в Белгородской области, активизирует диверсионную деятельность.

Бахмутское направление. Отбито 7 атак оккупантов в районе таких населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клещеевка. В ISW говорят, что оккупанты решили атаковать и продвигаться на запад от Бахмута – значительного успеха не имеют.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте от DeepState

Лиманское направление. Украинские воины отбили 3 атаки возле Тернов и Веселого.

Купянское направление. Отбито 2 атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки.

Авдеевское направление. В течение суток отражено 22 атаки в районе Авдеевки и 7 атак возле Тоненького и Невельского. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Захватчики суют на Авдеевку в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Отбито 35 атак противника вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Кроме того, в Институте изучения войны сообщали, что украинские силы немного продвинулись на северо-восток от Победы Донецкой области.

Что происходит в районе Марьинки: смотрите на карте от DeepState

Новопавловское направление. Отбита атака врага южнее Пречистовки.

Запорожское направление. Украинские воины отбили атаку западнее Новопокровки. В то же время аналитики констатируют, что наши войска также продвинулись на запад от Пятихаток, что в Запорожской области.

Силы обороны держат южное направление: смотрите на карте от DeepState

Херсонское направление. Противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия, наши воины удерживают позиции.

Потери врага: последнее

Как отмечают в командовании ВСУ, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.