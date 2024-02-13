Вторник, 13 февраля, это уже 720 день с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки состоялось 84 боевых столкновения. В этом материале 24 Канала узнавайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит линия соприкосновения.

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Ситуация по направлениям

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте от DeepState

Захватчики суют на Авдеевку в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Что происходит в районе Марьинки: смотрите на карте от DeepState

Силы обороны держат южное направление: смотрите на карте от DeepState

Потери врага: последнее

Как отмечают в командовании ВСУ, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • А вот Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожено 7 разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
  • Всего было уничтожено с начала большой войны – 397 080 российских солдат. Только за минувшие сутки – 1 090.