Силы обороны продолжают сопротивляться российским оккупантам. Особенно тяжелой ситуация является на Востоке нашего государства. В то же время, несмотря на огромные потери, захватчики не прекращают попыток наступления.
Вторник, 13 февраля, это уже 720 день с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки состоялось 84 боевых столкновения. В этом материале 24 Канала узнавайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит линия соприкосновения.
Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте от DeepState
Захватчики суют на Авдеевку в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState
Что происходит в районе Марьинки: смотрите на карте от DeepState
Силы обороны держат южное направление: смотрите на карте от DeepState
Потери врага: последнее
Как отмечают в командовании ВСУ, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.
Наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
А вот Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожено 7 разведывательных беспилотных летательных аппаратов.