Украинские военные героически дают отпор врагу, удерживая свои позиции. Однако на определенных участках у оккупантов есть шансы на успех. Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала подробно проанализировал ситуацию на Востоке Украины.

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Самое сложное направление на фронте

На фронте россияне достигают определенных успехов, ведь не жалеют ни сил, ни средств для достижения хоть каких-то результатов. Одним из самых угрожающих направлений, безусловно, является Авдеевский.

Они выполняют персональное задание Владимира Путина по захвату Авдеевки. Северо-восток сегодня чрезвычайно уязвим, там идут мощные бои, очень сложная ситуация. У них есть попытки разъединить позицию возле Авдеевского Коксохима, захватить одну из артерий, которой идет сообщение к нашим войскам,

– отметил Николай Маломуж.

Более того, захват Авдеевки имеет стратегическое значение военно-политического характера, потому что Владимир Путин до выборов хочет показать, что его армия захватила город.

"Мы уничтожаем врага больше всего тоже на Авдеевском направлении. Около тысячи человек уничтожают каждый день, есть столько же раненых. Это огромные потери, но и огромные проблемы, потому что штурм идет очень мощно и не прекращается. Но мы это направление еще точно не сдаем", – подчеркнул генерал армии в отставке.

Пока сохраняется возможность осуществлять логистику, украинские защитники держат Авдеевку, укрепрайоны и мощно уничтожают врага.

Россияне хотят взять Купянск

Успех у Сил обороны есть в районе Сватово. В частности, есть тактические продвижения, чего не ожидали российские оккупанты. Они предусматривали мощные атаки на других направлениях.

Они не оставляют также вторую большую операцию, ежедневно с разных сторон пытаясь зайти в Купянск, перерезать ряд коммуникаций и захватить весь город. Далее они хотели бы развивать наступление на Харьков. Этого не удается, потому что мы мощно отражаем атаки и нейтрализуем попытки врага,

– подчеркнул Маломуж.

Атаки в районе Купянска не прекращаются, россияне сосредоточили там мощную группировку.

Нестандартные операции возле Бахмута

Не менее сложной до сих пор остается ситуация на Бахмутском направлении. Под угрозой там находится Андреевка, Клещеевка, а также Часов Яр.

Это также чрезвычайно сложный участок. Они там привлекли ряд дополнительных сил и средств. Но мы наносим там контрудары и проводим нестандартные для врага операции. Это может быть переломный формат, но для этого надо сконцентрировать силы, на которые не будет ждать враг, для нанесения удара,

– объяснил Маломуж.

Экс-руководитель Службы разведки предположил, что новое военное командование в Украине будет рассматривать не только проведение оборонительных, но и очень эффективных контрударов.

Какие актуальные потери врага

Российское командование не жалеет живой силы для бездумных штурмовых действий. Потери из-за этого соответствующие. Оккупационная армия с 24 февраля 2022 года уменьшилась на 395 990 человек, из которых 790 убили в воскресенье, 11 февраля.

Не лучше ситуация для россиян и с техникой. По состоянию на 12 февраля они потеряли: