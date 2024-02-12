С 24 февраля 2024 года враги потеряли в Украине уже 395 990 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их трудно во время интенсивных боев.

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Что известно о потерях врага

танков – 6416 (+10);

боевых бронированных машин – 11977 (+21);

артиллерийских систем – 9481 (+6);

РСЗО – 981 (+0);

средства ПВО – 666 (+0);

самолетов – 332 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7302 (+45);

крылатые ракеты – 1882 (+1);

корабли /катера – 24 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 12599 (+7);

специальная техника – 1514 (+1).



Потери врага по состоянию на 12 февраля 2024 года

Врагам было "горячо" в Токмаке