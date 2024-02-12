С 24 февраля 2024 года враги потеряли в Украине уже 395 990 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их трудно во время интенсивных боев.
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Что известно о потерях врага
- танков – 6416 (+10);
- боевых бронированных машин – 11977 (+21);
- артиллерийских систем – 9481 (+6);
- РСЗО – 981 (+0);
- средства ПВО – 666 (+0);
- самолетов – 332 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7302 (+45);
- крылатые ракеты – 1882 (+1);
- корабли /катера – 24 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 12599 (+7);
- специальная техника – 1514 (+1).
Потери врага по состоянию на 12 февраля 2024 года
Врагам было "горячо" в Токмаке
- На рассвете 9 февраля оккупантам дважды мощно прилетело во временно оккупированном городе Токмак в Запорожье.
- Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что российским захватчикам прилетело по скоплению техники и личного состава.
- Кроме того, чиновник рассказал, что на временно оккупированной территории Запорожской области постоянные проблемы с водой и светом. Ведь после подрыва Каховской ГЭС оккупанты так и не смогли обеспечить водой Бердянск, Приморск, Приазовское, Акимовку. Также много украинских специалистов выехали и некому восстанавливать электроснабжение в регионе.