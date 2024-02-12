Об этом 24 Каналу заявил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, отметив, что это продлится с 17 февраля по 7 марта. Он добавил, что россияне будут агитировать.

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"Квартирный обход" будет с агитацией, промыванием мозгов людям об этой "сверхважности", что "надо идти голосовать, выбирать". Дедлайн – до 8 марта. Потому что у них праздник, надо напиться, отпраздновать это, потому что до "выборов" остается мало", – рассказал Кирильчук.

Коллаборантам не доверяют

Между тем все меньше россиян начинает доверять коллаборантам, которые во время временной оккупации пошли на сотрудничество. Враг будет обходить квартиры в сопровождении росгвардии.

Все больше и больше их начинают проверять, выжимать. И все фильтруют, какой только можно трафик и всех людей, которых они там оккупировали и пытаются, в частности, использовать,

– подчеркнул депутат Запорожского городского совета.

Псевдовыборы на временно оккупированных территориях