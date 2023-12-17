Однако украинцы, которые по разным причинам остались в оккупации, отказываются принимать участие в очередных псевдовыборах. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов сказал 24 Каналу, что это представляет серьезную проблему для захватчиков.
Читайте также Верх цинизма: российская ЦИК объявила о проведении "выборов" на оккупированных территориях
"Оккупанты из-за этого пытаются тянуть своих работников из территории России, потому что местное население и в этом сопротивляется", – отметил Дудукалов.
Так, люди остаются украинцами и верят, что рано или поздно их освободят. Оккупанты сами признают, что деоккупация наступит, ведь даже не пытались организовать нормальную жизнь на этой территории.
Украинцы игнорируют "выборы" по трем причинам
Украинцы, оставшиеся на оккупированных территориях, не участвуют в псевдовыборах по разным причинам. Прежде всего, они понимают, что захватчики готовят результаты заранее, так что не видят смысла в голосовании.
Кроме того, местные знают, что на избирательных участках, где скапливаются коллаборанты, иногда что-то взрывается. Так что люди просто переживают за собственную безопасность.
Также жители понимают, что участие в псевдовыборах – это необратимая ответственность. По словам Дудукалова, по всем участникам так называемых выборов и референдумов есть уголовные производства.
Это для оккупантов реальная проблема. Местное население не верит в эти "выборы", опасается за свою безопасность и понимает, что так или иначе будет иметь уголовную ответственность,
– констатировал заместитель председателя Бердянского районного совета.
Президентские выборы в России: основное
- Переизбрание Владимира Путина продлится три дня – с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом у организаторов будет больше времени для манипуляций с бюллетенями.
- Сам диктатор долгое время медлил с баллотированием из-за социального напряжения внутри России. Его величайшим предостережением остается вопрос всеобщей мобилизации.
- Наконец-то 8 декабря Путин объявил, что все-таки будет баллотироваться на следующих выборах. Он это аргументировал тем, что сегодня "иначе нельзя".