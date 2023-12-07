Весной Россия будет выбирать нового главу государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

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Выборы президента государства-агрессора

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что впервые в современной истории России президентские выборы "будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере".

Памфилова отмечает, что 8 декабря ЦИК рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.

Что касается решения о проведении "выборов" в оккупированных Россией регионах Украины, то его примут до 12 декабря. Об этом отметила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что дистанционное голосование на предстоящих выборах для избирателей за рубежом не предусмотрено.

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