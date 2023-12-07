Весной Россия будет выбирать нового главу государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ.
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Выборы президента государства-агрессора
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что впервые в современной истории России президентские выборы "будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере".
Памфилова отмечает, что 8 декабря ЦИК рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
Что касается решения о проведении "выборов" в оккупированных Россией регионах Украины, то его примут до 12 декабря. Об этом отметила глава ЦИК.
Она подчеркнула, что дистанционное голосование на предстоящих выборах для избирателей за рубежом не предусмотрено.
Выборы в России 2024: что известно
- Война против Украины создала новое социальное напряжение внутри России. В ГУР сообщили, что в России из-за войны против Украины растет протестная активность и социальное напряжение, а в высших эшелонах российского руководства обсуждают ее. Так, изменение показателей опросов и обострение социальной напряженности указывает на то, что эта неудача оказывает ощутимое влияние на российское общество перед президентскими выборами России 2024 года.
- В Институте изучения войны отметили об обеспокоенности Кремля тем, как изменение российского восприятия войны в Украине повлияет на результаты президентских выборов.
- Действующий президент России перестраховывается, внеся изменения в законодательство России. Теперь для главы Кремля и сфальсифицированные результаты голосования, и его отмена как таковая являются одинаково приемлемыми сценариями.
- Еще весной 2020 года кремлевский диктатор внес изменения в конституцию России. Как следствие произошло "обнуление" его 4 президентских сроков. Это дало ему возможность баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 годах.