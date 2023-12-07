Навесні Росія обиратиме нового очільника держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські росЗМІ.

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Вибори президента держави-агресорки

Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова заявила, що вперше в сучасній історії Росії президентські вибори "проходитимуть у такій токсичній геополітичній атмосфері".

Памфілова зазначає, що 8 грудня ЦВК розгляне проєкт ухвали про голосування на виборах президента протягом трьох днів — 15, 16 та 17 березня.

Що ж до рішення про проведення виборів на окупованих Росією регіонах України, то його ухвалять до 12 грудня. Про це зазначила голова ЦВК.

Вона наголосила, що дистанційного голосування на майбутніх виборах для виборців за кордоном не передбачено.

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