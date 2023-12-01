Війна проти України створила нову соціальну напругу та загострила ту, що є всередині Росії й залишається дуже помітною у ворожому інформпросторі, попри зусилля кремлівської цензури. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

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У державі-агресорці зростає соціальна напруга

Аналітики зауважили, що родичі мобілізованих продовжують подавати масові скарги та заклики про допомогу, попри повідомлення про спроби Росії цензурувати такі скарги.

Російське "опозиційне видання" повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни надіслали понад 180 000 скарг щодо питань, які стосуються міноборони, до управління по роботі зі зверненнями громадян.

До речі, більшість цих скарг стосуються виплат солдатам, стану мобілізації, зниклих безвісти та поганого медичного обслуговування.

Кремль також скористався нещодавньою етнічною напруженістю в країні. Зокрема, аби підтримати поточні заходи з формування збройних сил і звернутися до російських ультранаціоналістів, встановивши цикл, який утримує цю напруженість на передньому краї ультранаціоналістичного діалогу.

У ГУР повідомили, що в Росії через війну проти України зростає протестна активність і соціальна напруга, а у вищих ешелонах російського керівництва обговорюють її. Розвідка зазначила, що злочинність, яка зростає, зловживання алкоголем, інфляція та високі ціни на споживчі товари також сприяють зростанню соціальної напруги. Ймовірно, що багато з цих факторів посилюються через продовження російської війни в Україні.

В ISW зазначили, що Кремль постійно не в змозі поставити російське суспільство на воєнний стан, щоб підтримати військові зусилля.

Зміна показників опитувань і загострення соціальної напруги вказує на те, що ця невдача має відчутний вплив на російське суспільство перед президентськими виборами Росії 2024 року,

– підкреслили аналітики.

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У Кремлі стурбовані, як зміна російського сприйняття війни вплине на вибори

В Інституті вивчення війни зауважили, що Кремль, ймовірно, стурбований тим, як зміна російського сприйняття війни в Україні вплине на результати президентських виборів. Ворожа влада вживає заходів для того, щоб фактична підтримка диктатора на виборах не спиралася на "успіхи" Росії на полі бою. Зокрема, Путін зосередить свою президентську кампанію на нібито внутрішній стабільності країни-агресорки та посиленні критики Заходу, а не на війні.

Путін та інші російські урядовці вже сигналізували про свій намір посилити зусилля цензури, стверджуючи, що деякі російські громадяни, які виїхали з Росії, та інші, які досі перебувають у ній, почали спроби дискредитувати майбутні російські президентські вибори, і що Росія зробить "усе необхідне", щоб запобігти втручанню у вибори,

– зазначили в ISW.

Також додали, що російська влада намагалася консолідувати контроль над інформаційним простором і посилила заходи щодо заохочення самоцензури. Ворожі мілблогери припустили, що чиновники, які фінансують телеграм-канали, наказали мілблогерам припинити дебати та критику російської армії перед виборами президента Росії.

Кремль, імовірно, намагався зміцнити народну підтримку Путіна по всій Росії, створивши мережу "проксі" для проведення кампанії від імені Путіна,

– підкреслили аналітики.