Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що прогнозувати, хто саме буде "спойлером" Путіна, може лише він сам. Особисто сам очільник Кремля буде затверджувати своїх так званих "опонентів".
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Можуть назначити будь-кого
Вибір "кандидатів" буде залежати від того, які додаткові завдання будуть стояти перед цим заходом – так званими виборами. Якщо Путін чи його оточення вирішать, що цей "спецзахід" потрібно використовувати зокрема для того, щоб показати, як мало в Росії є противників війни, то виберуть "антивоєнного" кандидата Григорія Явлінського, Бориса Надєждіна, Ксенію Собчак, Алєксєя Вєнєдіктова.
Російський опозиціонер припустив, кого можуть назначити "спойлером" Путіна на президентських виборах в Росії: дивіться відео
Будь-кого з них можуть назначити "антивоєнним" кандидатом, і він матиме на виборах щонайбільше 0,5 – 1,5%. Цей результат буде пред'явлений з коментарем, що, мовляв, стільки росіян, скільки проголосувало за цього "кандидата", і є реальна кількість тих, хто виступає проти війни,
– пояснив російський опозиціонер.
Ігор Яковенко зазначив, що це ритуал, який проводить Кремль та який залежить від його волі. Ці "вибори" мають підтримати міф про великого, обраного та підтриманого усім російським народом Путіна.
Що відомо про президентські вибори в Росії
- Путін підписав закон про порядок проведення виборів президента Росії. В ньому зазначено, "якщо воєнний стан введено на частині території", вибори там можуть проводитися відповідно до статті 10.1 закону "Про основні гарантії виборчих прав та права на участь у референдумі". Це дозволяє ЦВК відкласти проведення голосування.
- Також відповідно до закону, ЦВК може перенести дату проведення виборів, якщо вони загрожують життю цивільних.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська пропаганда під час передвиборчої кампанії може уникати теми війни, якщо у той час у російської армії не буде успіху на полі бою. Також буде поширюватись тезис про те, що Путін буцімто зробив Росію "острівцем спокою".
- На виборах в Росії Путіну можуть "намалювати" понад 80% підтримки. В ISW зазначили, що це має продемонструвати, що Путін є "ефективним та талановитим лідером".